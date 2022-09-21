В Росії можуть закрити кордони в разі масового відтоку людей через мобілізацію – ЗМІ

Після оголошення часткової мобілізації в Росії влада не планує закривати кордони для чоловіків. Але ситуація може змінитись у разі масового відтоку людей.

Питання щодо кордонів залежить і від силового блоку Росії, і від самого президента Володимира Путіна.

Про це повідомило російське видання "Медуза" з посиланням на близького до Кремля співрозмовника.

"Влада не планує закривати кордон для російських чоловіків до кінця "референдумів" на окупованих територіях України (вони мають завершитися 27 вересня). Проте ситуація може змінитись, "якщо буде масовий відтік", – йдеться в публікації.

За твердженням співрозмовників видання, ситуація залежить від оцінки "силового блоку" (йдеться проМіноборони РФ, спецслужб та правоохоронних органів), а також самого Путіна, який упевнений, що "референдуми" та мобілізацію слід провести якнайшвидше.

Зауважимо, що в РФ вже заборонили виїжджати з Курської області тим, хто підлягає мобілізації.

Додамо, що від 19 вересня окупанти заборонили чоловіках виїжджати з захопленого Криму.

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