"В Росії на болотах вже почалася боротьба за владу": військовий експерт перелічив можливих наступників Путіна

За словами Притули, нинішній очільник Кремля може не дожити до весни.

В Росії триває боротьба за владу між певними групами, що може призвести до падіння режиму президента Володимира Путіна вже до березня 2023 року.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів полковник запасу СБУ, військовий експерт Михайло Притула.

Нинішній очільник РФ Путін проводитиме чергову хвилю мобілізації після нового року, щоби навесні потужно атакувати Україну. Однак, чи доживе російський президент до весни – питання...

"В Росії на болотах вже почалася боротьба за владу. Там з'являються нові персонажі, які хочуть бути наступниками, це може бути: Пригожин, Патрушев, Наришкін, Бортніков та Лавров", – перерахував можливих наступників Путіна експерт.

За його словами, наразі утворилися певні групи, що рухаються у напрямку транзиту влади до іншої людини в Росії.

"Є певні дії, які спрямовані на розмиття влади Пригожина, намагаються створювати інші військові кампанії, щоб у Пригожина не було монополії. В Кремлі побоюються такого розвитку ситуації, і це те, що загрожує владі Путіна вже сьогодні", – сказав Притула.

Нещодавно стало відомо, що для російського очільника Путіна будують мережу бункерів.

Нагадаємо, Британія виявила повітряну активність на ворожих аеродромах. Тож, Росія може планувати кілька масованих повітряних атак по Україні.

Читайте також: