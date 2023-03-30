В Росії на лекції для студентів показали фото мертвої свіні, накритої флагом України

Російський Нижегородський коледж малого бізнесу опинився в центрі скандалу.
В Росії Нижегородський коледж малого бізнесу використав на лекції фотографію мертвої свині, накритої прапором України.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
На заході “Розмови про важливе” в Нижегородському коледжі малого бізнесу студентам показали фотографію мертвої свині, накритої українським прапором. Лектор-військовий використав зображення, щоб проілюструвати "ситуацію в Україні".
Нагадаємо, що Росія намагається всіма силами змінити владу в Молдові на проросійську, щоб використати країну як плацдарм у війні проти України.
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