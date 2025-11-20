ТСН у соціальних мережах

Світ
586
1 хв

У Росії напали на посла Польщі: подробиці інциденту

У МЗС Польщі розкрили подробиці інциденту.

Дар'я Щербак
Прапор Росії

Прапор Росії / © pixabay.com

У Санкт-Петербурзі стався резонансний інцидент: група агресивно налаштованих «активістів» здійснила напад на посла Польщі в Росії Кшиштофа Краєвського.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

Напад відбувся ще в неділю, 16 листопада, коли дипломат прибув до міста для участі в зустрічі з польською громадою з нагоди Дня незалежності.

Речник польського МЗС Мацей Вевіор підтвердив, що коли Краєвський разом із консулом прямував на богослужіння у базиліці святої Катерини Олександрійської, їхній шлях заблокувала група російських громадян.

Нападники тримали плакати з антиукраїнськими та антипольськими написами, відкрито висловлюючи свою агресію та звинувачуючи Варшаву в підтримці України.

Спочатку все обмежувалося словесними образами й вигуками, але ситуація швидко загострилася.

«Згодом хтось із натовпу спробував напасти на дипломата фізично», — повідомив речник польського МЗС.

Втручання охорони польського посла виявилося оперативним. Завдяки швидкій реакції нападників вдалося зупинити, а сам Кшиштоф Краєвський не зазнав серйозних ушкоджень.

Нагадаємо, в Польщі затримали кількох осіб у справі про диверсії на залізниці, до яких, за даними спецслужб, причетні українці, що співпрацювали з російськими розвідниками. Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський повідомив, що ABW і поліція вже проводять перші затримання, тривають допити та встановлення ролі кожного фігуранта. Слідство розвивається, можливі нові арешти, але подробиці наразі не розголошуються.

