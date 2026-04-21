У Росії назріває банківська криза: як Кремль приховує фінансові проблеми через війну

Росія приховує економічні проблеми за допомогою викривленої статистики

Росія активно маніпулює офіційними даними, щоб приховати від світу реальний кризовий стан своєї економіки та створити ілюзію непохитності перед західними санкціями. Однак ці серйозні фінансові проблеми не змусять Кремль зупинити війну проти України чи припинити гібридні атаки на країни Європи.

Деталі про справжній стан російської економіки та її вплив на перебіг бойових дій оприлюднила Шведська військова служба розвідки та безпеки (MUST).

Маніпуляція цифрами та загроза кризи

Очільник шведської розвідки Томас Нільссон зазначив, що реальна ситуація в РФ значно гірша, ніж її намагаються подати в офіційних звітах. Насправді країна-агресорка страждає від набагато вищої інфляції та величезного дефіциту бюджету, а експерти навіть фіксують ознаки початку банківської кризи.

Хоча нещодавнє зростання світових цін на нафту і принесло Москві додаткові доходи через конфлікт на Близькому Сході, цього недостатньо для порятунку ситуації. Щоб повністю перекрити фінансовий дефіцит, вартість бареля нафти має триматися на рівні понад 100 доларів безперервно протягом усього року.

Економіка падає, але війна триває

Серйозні фінансові труднощі вже перекинулися на російський оборонний сектор, який потерпає від втрат, корупції та тотальної залежності від державного фінансування. За оцінками розвідників, модель виробництва військової техніки лише для того, щоб її одразу знищили на фронті, є системною помилкою та не може забезпечити країні стабільне зростання.

Попри це Томас Нільссон попереджає, що слабка економіка жодним чином не змінить стратегічних планів Кремля. Продовження агресії проти України є суто політичним рішенням, проте фінансові обмеження і санкції безпосередньо впливають на те, яку саме військову техніку та як швидко Росія здатна виготовляти для своїх військ.

Нагадаємо, російська влада готується скоротити «нечутливі» статті бюджету на 10% через різке падіння доходів від продажу нафти й газу. Міністерство фінансів РФ уже поінформувало відомства про необхідність «оптимізації» витрат.