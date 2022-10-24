В Росії назвали причину падіння літака, який вбив 13 людей у Єйську: в усьому винні птахи

Літак впав на житловий будинок та вибухнув, пілоти встигли катапультуватися та вижили.

У Росії заявили, що причиною падіння військового літака Су-34 в Єйську стало поптрапляння в його двигуни двох птахів.

Про це 24 жовтня повідомило пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на силові структури.

"Причиною падіння бомбардувальника Су-34 в Єйську стало попадання в його двигуни двох птахів, що призвело до займання літака, повідомили в силових структурах", - написали пропагандисти.

Нагадаємо, у російському місті Єйськ ввечері 17 жовтня військовий літак впав на житловий будинок. Від вибуху бомбардирувальника померли 13 людей, ще 19 отримали поранення. Пілоти літака встигли катапультуватися та вижили.

Фото: соцмережі

Фото: t.me/bazabazon

Фото: Associated Press

Палає, ніби смолоскип: у російському Єйську військовий літак влетів у 9-поверхівку

Читайте також: