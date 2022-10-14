В Росії не випустили літак до Туреччини, бо пілота мобілізували просто на робочому місці (відео)

Пілот отримав повістку, коли ще був удома, але вирішив її проігнорувати.

В Росії скасували авіарейс із Уфи до турецької Анталії через те, що другому пілотові прийшла повістка до армії і йому вже був заборонений перетин кордону.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Згідно з повідомленням, пасажирів рейсу авіакомпанії Azur Air спершу дві години просто протримали на злітно-посадковій смузі, а згодом оголосили через гучний зв'язок: "У зв'язку з мобілізацією та подальшою забороною перетину кордону для другого пілота зліт скасовується. Просимо вас залишити літак".

За словами туристів, які проходили реєстрацію поряд із другим пілотом, повістка йому надійшла, коли той ще був удома. Проте чоловік її проігнорував та нікому про це не розповів. Тож пілота зупинили на паспортному контролі.

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У Держдумі РФ вирішили боротися з ухилянтами від мобілізації, тож пропонують позбавити таких осіб права працювати у держструктурах.

Цікави й факт про мобілізацію в Росії: у Москві вручили повістку громадянці В'єтнаму Ву Хоанг Ань Нгуєн, яка отримала російський паспорт два роки тому та не має жодного стосунку ні до армії, ні до медицини.

Зауважимо, за даними радника Офісу президента Олексія Арестовича, в Україні вже воюють близько 10 тис. мобілізованих росіян.

Вони вже зазнали перших втрат. Так, за даними російських медіа, в Україні загинули п'ятеро нещодавно мобілізованих із Челябінської області.

Хитра втеча: двоє росіян припливли до Аляски, щоб уникнути мобілізації

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