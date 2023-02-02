В Росії, неподалік Каспію, впав вибухонебезпечний дрон (фото)

Територію, де впав дрон, оточили та здійснили контрольований вибух.

У російській Калмикії впав вибухонебезпечний дрон. Кому він належить – невідомо.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Очевидці зафіксували падіння та вибух безпілотника вранці 1 лютого неподалік селища Улан-Хол у Лаганському районі Калмикії.

Фото: Google Maps

За їх словами, територію, де впав дрон, оточили та здійснили контрольований вибух. Офіційних коментарів від РФ, чий це був безпілотник, немає. Українська сторона також не прокоментувала інцидент.