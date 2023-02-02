В Росії, неподалік Каспію, впав вибухонебезпечний дрон (фото)

Територію, де впав дрон, оточили та здійснили контрольований вибух.
У російській Калмикії впав вибухонебезпечний дрон. Кому він належить – невідомо.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Очевидці зафіксували падіння та вибух безпілотника вранці 1 лютого неподалік селища Улан-Хол у Лаганському районі Калмикії.
За їх словами, територію, де впав дрон, оточили та здійснили контрольований вибух. Офіційних коментарів від РФ, чий це був безпілотник, немає. Українська сторона також не прокоментувала інцидент.
Зазначимо, що російські війська тримають ракетоносії у Каспійському морі, які застосовують для ударів по Україні.
Раніше безпілотник ЗС РФ знеструмив частину Бєлгородської області. Дрон "Оріон", зачепив дроти ЛЕП.
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