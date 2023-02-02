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В Росії, неподалік Каспію, впав вибухонебезпечний дрон (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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963
Час на прочитання
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В Росії, неподалік Каспію, впав вибухонебезпечний дрон (фото)

Фото: ASTRA

Територію, де впав дрон, оточили та здійснили контрольований вибух.

У російській Калмикії впав вибухонебезпечний дрон. Кому він належить – невідомо.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Очевидці зафіксували падіння та вибух безпілотника вранці 1 лютого неподалік селища Улан-Хол у Лаганському районі Калмикії.

© Google Maps
Фото: Google Maps

За їх словами, територію, де впав дрон, оточили та здійснили контрольований вибух. Офіційних коментарів від РФ, чий це був безпілотник, немає. Українська сторона також не прокоментувала інцидент.

© t.me/astrapress
Фото: t.me/astrapress
©
© astrakhan.su
Фото: astrakhan.su

Зазначимо, що російські війська тримають ракетоносії у Каспійському морі, які застосовують для ударів по Україні.

Раніше безпілотник ЗС РФ знеструмив частину Бєлгородської області. Дрон "Оріон", зачепив дроти ЛЕП.

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Дата публікації
Перегляди
963
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