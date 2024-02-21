В Росії обікрали винахідника танка, який стріляє фекаліями: брудні подробиці

Напередодні вчений отримав два мільйони рублів за розробку нової трансмісії для танків/тракторів і поклав готівку в сейф у своєму кабінеті.

У російському Санкт-Петербурзі обікрали на мільйон рублів винахідника танка, який стріляє фекаліями. Під підозрою — прибиральниця університету.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Олександр Семенов — 71-річний доцент. Крім корисних винаходів, завдяки йому на світ з'явилися речі, що “лякають” ворогів Росії. Одне з таких дітищ — танк, який стріляє по противнику не бронебійними або фугасними снарядами, а випорожненнями тварин і людини. Це диво техніки чоловік запатентував і продовжив творити.

Напередодні вчений отримав два мільйони рублів за розробку нової трансмісії для танків/тракторів і поклав готівку в сейф у своєму кабінеті.

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Через кілька тижнів Семенов поніс гроші в банк, але, будучи біля каси, недорахувався половини суми. Хто крім нього мав доступ до сейфа — невідомо. У крадіжці мільйона поліція підозрює прибиральницю університету.

Нагадаємо, у Росії винахідник із Санкт-Петербурга вигадав танк, який стріляє фекаліями. На його думку, це допоможе вирішити проблему туалету для військових та зломити дух суперника.

Олександр Семенов став відомий за один день. Він народив “блискучий проєкт”, який в умовах санкцій допоможе вирішити проблеми з військовою технікою. Чоловік вигадав танк-каломет, що стріляє екскрементами.

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