Росія втратила до 400 тис. барелів нафти на добу / © ТСН

Росія у квітні могла суттєво зменшити видобуток нафти на тлі атак України на енергетичну інфраструктуру та проблем з експортом.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел, які побажали залишитися анонімними, видобуток міг скоротитися приблизно на 300 000–400 000 барелів на добу порівняно з середніми показниками перших місяців року. Це може стати найрізкішим щомісячним падінням за останні шість років — від часів початку пандемії COVID-19.

Найбільше падіння за 6 років: чому Росія знижує видобуток нафти

Зниження видобутку пов’язують насамперед із масованими ударами українських дронів по нафтопереробних заводах і ключових експортних портах Росії на Балтійському та Чорному морях. Крім того, ускладнення створює зупинка постачання нафти через трубопровід «Дружба» до Угорщини та Словаччини.

Джерела Reuters зазначають, що в умовах постійних атак і планових весняних ремонтів Росії стає дедалі складніше підтримувати обсяги видобутку без їх скорочення.

За оцінками агентства, падіння у квітні також означає зниження на 500 000–600 000 барелів на добу порівняно з рівнями кінця 2025 року.

Експерти наголошують, що нафтова галузь є ключовою для російської економіки, тому скорочення видобутку може вдарити по доходах бюджету, який і так перебуває під тиском. Водночас частково ці втрати можуть компенсувати високі світові ціни на нафту.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) вже знизило прогноз постачання російської нафти на решту року, вказуючи на тривалий вплив атак на інфраструктуру.

Україна зі свого боку посилила удари по енергетичних об’єктах РФ, які забезпечують близько чверті бюджетних надходжень країни, намагаючись послабити її воєнну економіку.