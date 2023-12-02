В Росії офіцер збив групу солдатів, які переходили дорогу – відео

Російський офіцер на автомобілі в’їхав у групу із 11 солдатів, які переходили дорогу – троє людей потрапило до лікарні.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Аварія сталася на трасі "Петропавловськ-Камчатський – Мільково" рано вранці 2 грудня.

Як пише Baza, 27-річний військовослужбовець, лейтенант Ігор Н. не впорався з керуванням і в'їхав в групу строковиків, які йшли до їдальні.

Усього постраждали 11 людей – троє з них були госпіталізовані, іншим лікарі надали допомогу на місці.

Відомо, що на авіабазі Єлізове поблизу Петропавловська-Камчатського базується 317-й окремий змішаний авіаційний полк Повітряно-космічних сил Росії в складі Тихоокеанського флоту.

Нагадаємо, у Москві сталася масштабна аварія на Київському шосе: є загиблі.

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