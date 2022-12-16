В Росії оголосили про розробку нової міжконтинентальної балістичної ракети

У РФ похизувалися новою ракетою "Сармат", яку нібито не може збивати жодна ПРО.

Командувач РВСП генерал-полковник Сергій Каракаєв заявив, що Росія розпочне 2023 року розробку нової міжконтинентальної балістичної ракети мобільного базування.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Каракаєв також повідомив, що основу угруповання важких ракет шахтного базування найближчими роками становитиме ракетний комплекс із важкою міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат".

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Командувач ракетних військ стратегічного призначення запевнив, що жодна протиракетна оборона не може на сьогодні протидіяти новій ракеті "Сармат" і не зможе це робити ще десятиліття.

Каракаєв також заявив, що 2023 року РВСН завершать перехід від мобільних ракетних комплексів "Тополь" дорухомого ґрунтового ракетного комплексу "Ярс".

Нагадаємо, напередодні видання The New York Post повідомило, що президент РФ Володимир Путін готує до бойового застосування потужну ядерну ракету "Ярс", яка здатна уразити як США, так і Велику Британію.

Зауважимо, що в кінці листопада російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про старт 2023 року "капітальної розбудови" ядерних сил держави.

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