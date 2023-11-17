В Росії оголосили у розшук Сергія Пашинського та Андрія Дещицю: в чому їх звинувачує пропаганда РФ

Російська пропаганда звинувачує їх у вбивствах на Донбасі.
В Росії оголосили у розшук колишніх в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського та в. о. міністра закордонних справ України Андрія Дещицю. Їх в країні-терористці звинувачують у начебто прийнятті рішень щодо проведення антитерористичної операції на Донбасі у 2014-16 роках.
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.
"Пашинський Сергій Володимирович розшукується за статтею КК", - йдеться у базі російського відомства.
Водночас за якою статтею ведеться розшук, в базі не вказано. Аналогічна картка значиться у базі на Андрія Дещицю.
Пропагандисти пишуть, що на початку листопада російські слідчі висунули заочні звинувачення низці представників українського керівництва, зокрема - Пашинському та Дещиці.
Нагадаємо, що Путіну можуть бути висунуті нові звинувачення у воєнних злочинах після того, як у новому звіті з'ясувалося, що Росія готувалася до крадіжки продовольства з України за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення.
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