В Росії оголосили у розшук Сергія Пашинського та Андрія Дещицю: в чому їх звинувачує пропаганда РФ

Російська пропаганда звинувачує їх у вбивствах на Донбасі.

В Росії оголосили у розшук колишніх в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського та в. о. міністра закордонних справ України Андрія Дещицю. Їх в країні-терористці звинувачують у начебто прийнятті рішень щодо проведення антитерористичної операції на Донбасі у 2014-16 роках.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Пашинський Сергій Володимирович розшукується за статтею КК", - йдеться у базі російського відомства.

Водночас за якою статтею ведеться розшук, в базі не вказано. Аналогічна картка значиться у базі на Андрія Дещицю.

Пропагандисти пишуть, що на початку листопада російські слідчі висунули заочні звинувачення низці представників українського керівництва, зокрема - Пашинському та Дещиці.

Нагадаємо, що Путіну можуть бути висунуті нові звинувачення у воєнних злочинах після того, як у новому звіті з'ясувалося, що Росія готувалася до крадіжки продовольства з України за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення.

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