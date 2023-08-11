В Росії охоронці колонії їздять возом, запряженим в’язнями: що сталося (відео)

У Приморському краї – режим НС через сильний паводок, але в цих умовах охоронці колонії Уссурійська винайшли для себе новий спосіб пересування.

Охоронці колонії в російському Уссурійську пересуваються возом, запряженим ув’язненими, після того, як через негоду затопило регіон Примор’я.

Про це свідчить відеозапис, який поширюють російські Telegram-канали.

Приморський край РФ іде під воду через тайфун Khanun та сильні зливи. У регіоні зруйновані дороги, закриті пункти пропуску через кордон, люди пересуваються вулицями на човнах та рятуються на дахах будинків.

Однак в Уссурійську охоронці місцевої колонії знайшли вихід із ситуації: вони запрягли у вози ув’язнених і так пересуваються затопленими водою вулицями, аби не намочити ноги.

Згодом засоби масової пропаганди повідомили, що Федеральна служба виконання покарань почала службову перевірку в Уссурійську за фактом використання ув'язнених як "запряжених коней". Співробітникам колонії загрожує дисциплінарна відповідальність та можливе звільнення з пенітенціарної системи.

У затопленому Примор’ї охоронці колонії пересуваються возом, запряженим в’язнями

Додамо, через повінь у семи муніципалітетах Примор'я запроваджено режим надзвичайної ситуації. В одному з сіл тоне великий притулок для тварин, у якому живуть понад 700 собак. Також відомо про зникнення двох дітей віком 10 та 12 років, які могли потонули у потоці паводкових вод.

Паводок у Приморському краї РФ / Скриншот

Паводок у Приморському краї РФ / Скриншот

Нагадаємо, водночас у Норвегії потужний шторм "Ганс" спричинив серйозні руйнування інфраструктури, зокрема зруйнував греблю. Тож довелось евакуювати тисячі людей.

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