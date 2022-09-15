В Росії оштрафували депутатів, які хотіли відсторонити Путіна від обов'язків президента

В Росії п’ять депутатів, які виступили з пропозицією видвинути проти Путіна обвинувачення у держзраді, отримали штраф.

Російських депутатів, які запропонували притягти фюрера Путіна до відповідальності за держзраду, притягли до відповідальності. Суд назначив їм штраф.

Про це пише російське видання “Медуза”.

Як стало відомо, п’ять депутатів прийняли рішення звернутися до Держдуми з пропозицією притягти Путіна до відповідальності за держзраду. Вони також хотіли добитися того, щоб фюрера відсторонили від должності.

Проте реакція з боку провласної поліції РФ не забарилася і притягла до відповідальності самих депутатів.

“Суд у Петербурзі оштрафував депутатів муніципальної ради округу "Смольнінське" за "дискредитацію" російської армії. П'ятеро депутатів отримали штрафи у розмірі від 44 до 47 тисяч рублів”, - пише видання.

Нагадаємо, що росіяни перед втечею залишили без газу п'ять тисяч жителів Балаклії.

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