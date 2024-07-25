В Росії п'яні військові розстріляли автомобіль з цивільними: що про це відомо

Місцеві правоохоронці затримали чотирьох військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння.
В Курській області РФ військовослужбовці розстріляли легковик, в якому перебували цивільні люди. Підозрюваних затримали місцеві правоохоронці.
Про це пишуть росЗМІ.
Як стало відомо, військові армії РФ в районі села Мартинівки у Суджанському районі розстріляли автомобіль “Лада Пріора”. У машині було двоє людей: 21-річний пасажир отримав поранення і був госпіталізований.
Згодом місцеві правоохоронці затримали чотирьох військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння, які пересувалися на “Ладі” із символом “Z” у районі урочища Кочегури.
“За орієнтуванням саме з цієї машини стріляли в авто з цивільними в районі села Мартинівка. Військовослужбовців затримано та доставлено до відділу поліції Суджі”, - пише російський телеграм-канал.
Нагадаємо, що в Тернополі майор застав свою дружину з коханцем-сержантом та застрелив його.
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