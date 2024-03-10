В Росії п’яний "Z-патріот" жорстоко побив жінок, бо подумав, що вони українки (відео)

Інцидент стався у Хабаровському краї РФ.
В Росії п’яний “Z-патріот” жорстоко побив двох жінок. Чоловіку здалось, що вони спілкувалися українською.
Відповідне відео розповсюджується соцмережами.
Як зазначається, інцидент стався у Хабаровському краї РФ. Там нетверезий чоловік зайшов в заклад та побачив там двох жінок, які спілкувалися між собою. Проте йому здалося, що вони - українки та спілкуються українською мовою. Через це він облаяв жінок, а ті, своєю чергою, вивели його з закладу.
Однак вже через хвилину він повернуся до закладу тримаючи в руках пляшку - її він розбив об голову однієї з жінок, після чого накинувся на іншу.
Нагадаємо, що в Москві жорстоко побили актора Андрія Пакалова – його переплутали з активістом ЛГБТ.
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