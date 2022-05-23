В Росії палає: лісові пожежі в РФ за тиждень збільшились у 2,5 раза

В Росії палає: лісові пожежі в РФ за тиждень збільшились у 2,5 раза

Через масові пожежі у 44 суб'єктах Російської Федерації оголошено особливий протипожежний режим, а режим надзвичайної ситуації - у шести.

Так, в РФ намагаються боротися з масовими лісовими пожежами, які за тиждень збільшились у 2,5 раза.

За даними Авіалісохорони РФ, за 22 травня в 12 регіонах Росії лісові служби та надзвичайники ліквідували 57 лісових пожеж на площі 2087 га.

Сьогодні у 15 регіонах РФ триває гасіння 84 лісових пожеж на площі понад 52 га. Минулого тижня охоплена вогнем площа становила ще приблизно 20 тисяч га.

Найскладніша ситуація зберігається в Красноярському краї, де зокрема горять ліси у Саяно-Шушенському заповіднику.

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