В Росії пенсіонерка спалила 6 будинків сусідів: чому вона це зробила

Жінка залишила без даху над головою 15 людей.

У Пермському краї Росії пенсіонерка спалила шість приватних будинків у намаганнях позбутися сухої трави.

Про це повідомляє російський паблік Shot.

73-річній жительці селища Гірки Косинського району набрид сухостій біля її будинку, тож жінка вирішила самотужки влаштувати контрольоване спалювання трави. Однак все пішло за планом.

Спершу спалахнув будинок пенсіонерки, а потім полум'я перекинулося на сусідні будівлі. Усі будинки були дерев'яними, тож шість із них вигоріли повністю. Жінка залишила без даху над головою 15 осіб, серед яких четверо дітей. Серед власників знищеного житла – троє пенсіонерів та троє безробітних.

Ніхто з людей не постраждав. Усі роз'їхалися до родичів.

За попередніми оцінками, збитки від вчинку пенсіонерки становлять близько 3 млн руб. (близько 1 млн 359 тис. грн).

У ситуації розбираються працівники відділу наглядової діяльності МНС.

Нагадаємо, раніше у квітні бурятські пожежники планово випалювали суху траву в полі біля села Солонці і випадково спалили пів села.

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