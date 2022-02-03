В Росії передали до суду ще одну справу Навального: опозиціонеру загрожує десять років

В Росії передали до суду ще одну справу Навального: опозиціонеру загрожує десять років

Йдеться про про шахрайство і неповагу до суду.

До московсього Лефортовського районного суду надійшло нове кримінальне провадження проти російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на пресслужбу суду.

Йдеться про шахрайство і неповагу до суду - ці дві справи об'єднали в одну. За ними Навальному загрожує до десяти років позбавлення волі, заявляла його адвокатка Ольга Михайлова. Коли відбудеться судове засідання, поки невідомо.

Захисниця опозиціонера наголошує, що Навальному можуть висунути нові звинувачення у цій справі. За словами Михайлової, скористалося процедурою виділення окремих епізодів зі справи для того, щоб "залишити собі можливість у майбутньому ще проводити обшуки і так далі, якщо вони захочуть".

Справу про шахрайство проти Навального відкрили у грудні 2020-го. Зазначається, ніби то опозиціонер і його соратники витратили 356 млн рублів пожертвувань, які зібрали фонди політика. Максимальне покарання за цією статтею передбачає десять років ув’язнення.

Кримінальну справу про образу судді відкрили торік у травні. Суддя Віра Акімова розглядала справу про наклеп на ветерана Другої світової війни. Під час процесу Навальний звинувачував суддю в упередженості й отримав понад десять зауважень. Тоді ж суддя заявила, що направить до московського слідчого комітету матеріали слухань, аби перевірили "образливі висловлювання" Навального.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває у в'язниці, внесли до списку терористів та екстремістів. Зокрема, до реєстру також внесли його соратників Руслана Шаведдінова, Любов Соболь, Георгія Албурова та В'ячеслава Гімаді.

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