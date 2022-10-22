В Росії під час застілля вбили та розчленували військового, який воював в Україні

У російському місті Якутськ під час застілля вбили, розчленували та викинули чоловіка, який воював в Україні.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Подія сталася ще у жовтні. Так, російський окупант познайомився з компанією і розпивав з ними горілку. Під час застілля виникла сутичка, в результаті чого військового вбили, розчленували і викинули в сміттєвий бак.

Кінцівки росіянина, вони розрубали і розклали по пакетах, а потім винесли їх на смітник.

Також повідомляється, що вбивць вже затримали.

Алкоголізм солдат армії РФ

Солдати ЗС РФ вже не можуть обходитися без алкоголю на території України. Як зазначають самі військовослужбовці ЗС РФ, "у цьому жаху неможливо бути тверезим", тому за можливості зловживають спиртним.

Так, у Херсоні російський солдат застрелив двох офіцерів ФСБ, які заскочили його під час пиятики з іншими окупантами.

У Росії мобілізовані чоловіки не доїжджають до фронту. Їх вертають додому через проблеми з алкоголем.

Мати одного з російських окупантів розповіла, що її син отримав гроші за війну в Україні і пропив їх за два тижні.

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