В Росії підірвали залізничну колію – фото з місця аварії

В Росії вагони зійшли з рейок внаслідок підриву колій.

В Рязанській області РФ вранці 11 листопада внаслідок підриву залізничного полотна 19 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок.

Сходження вагонів сталося близько 7-ї ранку на перегоні "Рибне - Блок пост". Внаслідок вибуху травми отримав помічник машиніста, йому викликали бригаду "швидкої" допомоги.

Telegram-канал Baza показав фото з місця аварії.

В Росії вагони зійшли з рельс внаслідок підриву колії / Фото: Baza

В Росії вагони зійшли з рельс внаслідок підриву колії / Фото: Baza

В Росії вагони зійшли з рельс внаслідок підриву колії / Фото: Baza

В Росії вагони зійшли з рельс внаслідок підриву колії / Фото: Baza

В Росії вагони зійшли з рельс внаслідок підриву колії / Фото: Baza

За даними каналу, зараз залізничники та військові оглядають колії. На місце події прибули відновлювальні поїзди.

Слідчий комітет розпочав дослідчу перевірку.

Нагадаємо, бійці "РДК" ліквідували авто з полковником ФСБ у Брянській області (відео).

Читайте також: