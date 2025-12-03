В Росії підірвали нафтопровід "Дружба": деталі (відео)

Нафтопровід «Дружба» / © Associated Press

У ніч на 1 грудня на території Росії прогримів вибух на ділянці між Таганрогом і Ліпєцьком нафтопроводу «Дружба».

Про це повідомили джерела ТСН.ua у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними співрозмовників, підрив стався поблизу Кизинських Висілок. Для атаки використали вибуховий пристрій із дистанційним запуском та спеціальні горючі суміші, які спричинили інтенсивне займання пошкодженої ділянки нафтогону.

Мешканці прилеглих населених пунктів помітили потужний спалах та гуркіт. У локальних соцмережах одразу з’явилися повідомлення очевидців, які чули вибух і бачили спалахи.

«Співрозмовник у воєнній розвідці запевнив, що російська нафтова мережа, як головне джерело доходів держави-агресорки та фінансування ВПК, продовжить вибухати та горіти, допоки ворог не полишить спроб атакувати Україну», — додали у виданні.

Нагадаємо, невідомі дрони у ніч проти 3 грудня атакували нафтобазу у Дмитрівці Тамбовської області Росії. Очевидці зняли на відео пожежу, яка виникла через атаку.