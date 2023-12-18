В Росії письменника Бориса Акуніна внесли до переліку терористів і екстремістів

В Росії внесли письменника Бориса Акуніна до переліку осіб та організацій, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або терору.

Про це повідомив "Росфінмоніторинг", повідомляють росЗМІ.

Крім того, російський слідчий комітет підтвердив порушення кримінальної справи стосовно письменника Акуніна. Зазначається, що справу порушено за статтями про "фейки" про армію та публічне виправдання тероризму. У відомстві повідомили, що збираються оголосити Акуніна, який від 2014 року проживає за межами Росії, у розшук.

Слід зауважити, що минулого тижня видавництво "АСТ" вирішило призупинити розповсюдження книг Акуніна та Дмитра Бикова. У видавництві заявили, що "публічні заяви письменників, які викликали широкий суспільний резонанс, вимагають правової оцінки".

Тим часом сам письменник відреагував на це рішення і заявив, що письменників "не звинувачували у тероризмі від часів Великого Терору"

"Це не поганий сон, це відбувається з Росією наяву, насправді. Бережіть себе, не втратите себе, якщо ви у РФ. А якщо ви поїхали, але вам дуже важко на чужині і ви думаєте повернутися- не повертайтеся. Ніч буде ставати чорнішими і чорнішими. Але потім все-таки розвидниться", - заявив він.

Як повідомлялося, Росія заборонила ЛГБТ-рух, оголосивши його "екстремістським". Тепер російські суди зможуть позбавити людину волі просто за участь у діяльності ЛГБТ-організацій, дописи на їхню підтримку та публікацію символіки.

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