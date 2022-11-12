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В Росії півторарічна дитина в одному лише підгузку втекла з приватного садочка (відео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
653
Час на прочитання
1 хв
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В Росії півторарічна дитина в одному лише підгузку втекла з приватного садочка (відео)

Фото: скриншот з відео

Камери спостереження зафіксували на вулиці дитину без одягу.

В російському Кірово півторарічна дівчинка в одному лише підгузку втекла з приватного дитячого садочка. 

Відео опублікували у Telegram-каналі Baza. 

Дитину, що гуляла вулицями міста, помітив кур'єр. Разом із ще однією жінкою вони вирішили віднести дитину до неї в квартиру. Після цього на адресу було викликано швидку і поліцію.

Як пише Baza, інцидент стався вдень у четвер, 10 листопада. За словами співробітників дитячого садка, дівчинка змогла вийти під час тихої години. Коли всіх дітей вклали, одна з виховательок вийшла надвір і забула зачинити двері. У цей момент дівчинка прокинулася і вийшла з приміщення. Після повернення вихователька зникнення дівчинки не помітила.

Зараз здоров'ю дитини нічого не загрожує.

Батько дівчинки вважає, що дитину могли спеціально виставити на вулицю – як покарання. 

Нагадаємо, у російському дитячому садку дітям видали грамоти з гербом України.

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Дата публікації
Перегляди
653
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