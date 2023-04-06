В Росії планують створити нейромережу "Жириновський": якими будуть її функції

В ЛДПР переконані, що сформульовані "Жириновським" оцінки та прогнози допоможуть "успішному розвитку майбутнього Росії".

У Росії за допомогою штучного інтелекту планують створити "політичний алгоритм" із назвою "Жириновський". Очікується, що він буде здатний генерувати відповіді на різні запитання на підставі виступів покійного скандального та українофобного політика Володимира Жириновського.

Про це заявив лідер Ліберально-демократичної партії Росії Леонід Слуцький 6 квітня – в річницю смерті свого соратника.

Політик також повідомив про плани ЛДПР створити при Університеті світових цивілізацій дослідницький Інститут для вивчення спадщини Жириновського. Слуцький назвав його "патріотом, пророком, учителем".

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"Будуть оцифровані всі його наукові праці, виступи, листи, коментарі. За допомогою штучного інтелекту ми створюємо перший у світі політичний алгоритм "Жириновський". До розробки будуть залучені провідні вітчизняні фахівці", – написав у Мережі лідер ЛДПР.

"Нейромережа отримає доступ до інформації про те, що відбувається у світі – про те, що й передбачав Володимир Вольфович. Ми переконані, що сформульовані алгоритмом "Жириновський" оцінки та прогнози послужать успішному розвитку майбутнього Росії. І всього світу", – додав Слуцький.

Прессекретар ЛДПР Олександр Дюпін у коментарях російським засобам масової пропаганди уточнив, що нейромережу "Жириновський" створять на базі понад 18 000 годин інтерв'ю та виступів скандального політика за понад 30 років.

"Завдання цієї нейромережі винятково просвітницьке – познайомити людей зі спадщиною Жириновського. Ми вибрали для цього таку сучасну та привабливу для молоді форму", – додав Дюпін.

Нагадаємо, Жириновський помер 6 квітня 2022 року внаслідок ускладнень від коронавірусу.

Зауважимо, що за роки роботи Жириновського в партії ЛДПР головною темою його промов було "українське питання" – він виступав за входження України та Білорусі до складу Росії на правах нових федеральних округів. Політик також підтримував війну на сході України та зсамопроголошені "ЛДНР". Ми зібрали топ найбожевільніших цитат Жириновського.

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