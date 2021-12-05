В Росії помер засновник міжнародного кінофестивалю "Кінотавр" Марк Рудінштейн

75-річний кінопродюсер був уродженцем Одеси.

У неділю, 5 грудня, у лікарні в Москві помер російський кінопродюсер Марк Рудінштейн, творець міжнародного фестивалю "Кінотавр".

Про це повідомило агентство ТАСС з посиланням на джерело в оточенні покійного.

Марка Рудінштейна госпіталізували ще 16 листопада. За інформацією російських ЗМІ, у лікарні кінопродюсерові зробили термінову трахеостомію - операцію з формування штучного отвору в шиї. Він залишався на апараті штучної вентиляції легень у реанімації з сильним ураженням мозку внаслідок великого ішемічного інсульту.

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Рудіштейн відомий як продюсер та актор, долучався до таких фільмів як мелодрама "Приходь на мене подивитись", детектива "Завтра буде завтра", драми "Вольф Мессінг: бачив крізь час", мелодрами "Московська сага" та інших.

Народився Марк Рудінштейн 7 квітня 1946 року в Одесі. Тут почав працювати на суднобудівному заводі, а в 1972-1976 роках навчався у Театральному училищі імені Б. В. Щукіна.

У квітні 1990 року Рудінштейн був одним із організаторів “Фестивалю некупленого кіно”, а через рік — першого всесоюзного (згодом - міжнародного) кінофестивалю “Кінотавр”.

Нагадаємо, раніше у Москві у віці 72 років помер російський співак і композитор, один із засновників російського року Олександр Градський.

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