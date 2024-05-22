В Росії помітили "дивний" бронеавтомобіль, який супроводжував ядерну зброю

Під час російських навчань із тактичним ядерним озброєнням для супроводу колон з ядерною зброєю використовувався рідкісний і скандальний бронеавтомобіль "Выстрел" К-43269.

Під час російських навчань із тактичним ядерним озброєнням двічі засвітився рідкісний для РФ бронеавтомобіль "Выстрел" К-43269 (також відомий як БПМ-97), який супроводжував машини, що нібито перевозили ядерні боєприпаси, та підрозділ ОТРК "Искандер".

Ситуацію прокоментували експерти Defense Express.

Бронеавтомобіль "Выстрел" К-43269 / Фото: Defence express

Мова йде про доволі рідкісну для РФ машин "Выстрел" К-43269 від КамАЗ, яка йде у голові колони. Цей бронеавтомобіль у муках накреслювали з 1997 року, він важить близько 11 тонн та є одним з перших російських бронемашин такого типу.

Але є нюанс, на відео зафіксована версія "Выстрел" К-43269 з бойовим модулем МБ2-03, який має бути озброєний 30-мм автоматичною гарматою 2А72, кулеметом та автоматичним гранатометом. Водночас на відео їде машина зі знятою автоматичною гарматою.

"Причини такого рішення, особливо в умовах нібито навчань з ядерним озброєнням, можуть бути доволі цікавими, хоча і невідомі. І загалом, коли мова йде про "Выстрел", то це про машину, яка навіть у РФ ні в кого цікавості ніколи не викликала. Зокрема цей бронеавтомобіль ще у 90-х пропонували навіть приватним клієнтам, зокрема, як машину для інкасаторів", - кажуть експерти.

За інформацією Defense Express, її також спробували "запхати" на експорт до Казахстану та Азербайджану у середині 2000-х років, що завершилось скандалом через систематичні обриви карданів, проблеми із ресорами та тріщинами у бронелистах. А через відмову від замовлення другої партії її викупило міноборони РФ та з 2009 року прийняло машину на озброєння. Також бронеавтомобіль з індексом БПМ-97 замовила прикордонна служба (входить до ФСБ).

Бронеавтомобіль "Выстрел" К-43269 спереду "ядерної" колони / Фото: Defence express

Станом на 2013 рік повідомлялось, що цей "Выстрел", стоїть на озброєнні антидиверсійних підрозділів ракетних військ стратегічного призначення. За логікою вони якраз і мають супроводжувати носіїв ядерної зброї. Але станом на 2013 рік загалом було випущено близько 160 цих бронеавтомобілів, і попри декларації міноборони РФ, у збройних силах було лише близько 10.

З цього часу про "Выстрел" майже нічого не було чути, окрім 2014 року, коли ці специфічні машини не були помічені у вже захопленому Луганську, а також поки у жовтні 2022 року одна з таких машин не стала трофеєм українських бійців. Тоді ж з'явилось фото на якому було помічено перекидання нових К-43269 "Выстрел" з бойовим модулем БМ-30Д "Спица". І саме така машина помічена у голові ще однієї колони під час "ядерних навчань".

Бронеавтомобіль РФ "Выстрел" К-43269 з бойовим модулем БМ-30Д "Спица" / Фото: Defence express

Цей модуль від АО "ЦНИИ Буревестник хоч і має аналогічне озброєння МБ2-03, але вже є безекіпажною та оснащена телевізійним та тепловізійними каналами, а також лазерним далекоміром.

"І у цій ситуації цікаво те, що цю доволі специфічну та примітну машину у РФ використовують для супроводу колон з ядерним озброєнням. І саме це є доволі цікавим маркером та ознакою. Водночас за часи СРСР головною вимогою до них була максимальна секретність та маскування за рахунок використання машин, які нічим не відрізнялись від звичайних. І на марші така колонна ніяк не виділялась від "заштатної" рембази", - пояснили експерти Defense Express.

Нагадаємо, раніше міноборони РФ показало кадри навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Їх провели в Південному військовому окрузі.

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