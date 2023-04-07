В Росії повія 3 роки приховувала, що коханий вбив її маленького сина: хто розкрив таємницю

Повія з Тульської області Росії три роки приховувала вбивство свого п'ятирічного син, яке скоїв її коханий. Жінка боялася втратити чоловіка.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Mash.

Христина Б. працювала повією в Богородицьку, водночас вона мала не лише інтимні стосунки з чоловіками. Так, жінка познайомилася з чоловіком на ім'я Микола і пара почала жити разом.

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Восени 2020 року Христина виїхала на роботу на південь Росії, залишивши з коханим свого п'ятирічного сина. Під час відсутності жінки Микола побив малюка, завдавши кількох ударів по голові. Після цього чоловік просто поклав хлопчика в ліжко, а вночі дитина померла. Микола закопав тіло своєї жертви в лісі.

Коли мама малюка повернулася додому і про все дізналася, вирішала, що це не так важливо, зазначається в повідомленні.

"Адже народити завжди можна, а надійний чоловік у наш час – рідкість. Вона продовжила жити з Миколою, начебто нічого не сталося", – йдеться в опублікованій інформації.

Однак у чоловіка не витримали нерви і він сам розповів поліції про те, що сталося.

Тіло дитини знайшли у вказаному Миколою лісі. Щодо чоловіка відкрили справу про навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Фото: Mash

Нагадаємо, в Тульській області суд виніс вирок у вигляді 2 років колонії загального режиму для батька школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок. Однак чоловік втік з-під домашнього арешту.

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