В Росії повністю знищили опозицію: чим це може обернутися

Зараз у Російській Федерації немає немає опозиції. Її повністю знищили. Кремль зробив усе, аби у разі втрати влади диктаторо Володимиром Путіним утворився вакуум.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав російський адвокат та правозахисник Микола Полозов.

За його словами, це серйозні передумови для збройного конфлікту всередині Росії. Наразі говорити про будь-який "м’який перехід влади" в РФ немає підстав. Адже будь-яка опозиціяв в країні вже знищена. Щобільше - у російському суспільстві здорових сил практично не залишилося.

"Влада знищила все. Жодні навіть розслідування, жодні... Скажімо так, інформаційні вкидання в суспільство не зможуть його спонукати до переосмислення поточної ситуації", - наголосив Полозов.

Адвокат зауважує, що в РФ останнім лідером опозиції прийнято вважати Олексія Навального. Втім, навіть він перебуває в колонії.

"Що стосується, скажімо так, передаванняя влади комусь, як правило, у такій ситуації з’являються люди з другого, третього ряду імен, яких ми навіть не знаємо", - наголосив Микола Полозов.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Дмитро Гудков переконаний, коли РФ отримає поразку у війні, то представники кремлівської еліти розколються на дві частини. Вони розпочнуть боротьбу за владу. Сьогодні представники російських еліт вважають небезпечними для себе будь-які заяви проти режиму Кремля. Йдеться не лише про втрату посади або ув'язнення, а навіть про смерть.

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