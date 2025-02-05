В Росії прокоментували заяву Зеленського стосовно Путіна: що сказали

Заява Пєскова вкотре підкреслює прагнення Кремля виправдати свою агресивну політику проти України.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у відносинах з президентом України Володимиром Зеленським немає місця емоціям.

Про це пишуть росЗМІ.

Відповідаючи на питання, чи вважає Володимир Путін Зеленського ворогом, Пєсков підкреслив, що ситуація потребує прагматичного підходу.

"Тут не може і не повинно бути місця емоціям. Тут місце юридичному аналізу та абсолютно прагматизму. Потрібно усвідомлювати те, що відбувається", - сказав Пєсков.

Крім того, Пєсков зазначив, що, згідно з аналізом, який неодноразово озвучував президент РФ, у Зеленського є “великі проблеми з точки зору де-юре легітимності”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про ймовірну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Хоча український глава вважає президента РФ ворогом, він сяде за стіл переговорів.

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