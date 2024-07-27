В Росії пролунала серія вибухів: безпілотники атакували авіабазу в Рязані

Вранці 27 липня в Рязанській області РФ безпілотники атакували нафтопереробний завод та військовий аеродром "Дягілєво".

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Жителі Рязані вночі та вранці скаржилися на гучні вибухи. Очевидці кажуть, що дрони вибухали в районі НПЗ та військового аеродрому "Дягілєво". У мережі також з'явилися фотографії, де видно стовпи диму після вибухів.

Міноборони РФ заявило про успішну роботу ППО. За їхніми словами, чергові кошти ППО знищили семеро українських безпілотників над Рязанською областю. Також вони стверджують, що перехопили та знищили 7 дронів над Курською, 3 – над Білгородською, 2 – над Ростовською, 1 – над Брянською та 1 – над Липецькою областями.

Військовий аеродром Дягілєво в РФ атакували дрони

На аеродромі "Дягілєво" знаходиться 43-й центр бойового застосування та перенавчання льотного складу. Там базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78. Поруч з аеродромом також розташований авіаційний ремонтний завод.

У мережі повідомляють, що після останнього вильоту 25 липня на аеродром "Дягілєво" повернулися три літаки Ту-22М3 та один Ту-95МС.

Нагадаємо, у РФ повідомили про атаку дронів одразу на декілька областей. Безпілотники атакували низку областей РФ.

Читайте також: