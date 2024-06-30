В Росії пролунали десятки вибухів і спалахнула масштабна пожежа: у небі виднілись вогняні "гриби" – відео, фото

У Нижньому Новгороді пролунало кілька десятків вибухів.
У Нижньому Новгороді, Росія, у ніч проти 30 червня спалахнула потужна пожежа. Повідомляється, що займання сталося на площі 500 кв.м на виробничому майданчику з утилізації відходів. Місцеві кажуть, що горіло під вибуховий акомпанемент.
Як заявили у місцевому підрозділі МНС, пожежі надали другий рівень складності. Вогонь приборкують й досі. За даними рятувальників, інформація про загиблих і постраждалих не надходила.
Очевидці кажуть, що чули багато вибухів. За словами деяких, вибухів було кілька десятків. Місцевість огоронув чорний густий дим.
Нагадаємо, в Росії повідомили про атаку дронів одразу на декілька областей.
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