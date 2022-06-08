В Росії пропонують скасувати постанову про визнання незалежності Литви: документ

В Росії пропонують скасувати постанову про визнання незалежності Литви: документ

До Держдуми внесли законопроєкт про скасування постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Євген Федоров вніс законопроєкт про скасування визнання незалежності Литви.

Про це пише пропагандистське видання РФ Лента.РУ.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, він стверджує, що "постанова Державної Ради СРСР є незаконною, оскільки була прийнята неконституційним органом та з порушенням вимог низки статей Конституції".

Політик заявив, що закон СРСР "Про порядок вирішення питань, пов'язаних з виходом союзної республіки з СРСР" було порушено, тому що в Литовській Республіці не проводився референдум про вихід зі складу Союзу РСР, а також не було встановлено перехідного періоду для розгляду всіх спірних питань.

Литва вийшла зі складу СРСР у 1991 році .

Нагадаємо, литовський телеведучий за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar для України.

Читайте також: