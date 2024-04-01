В Росії Путін хоче зняти з руху “Талібан” статус терористичної організації

Цим зараз займається МЗС Росії, Мін’юст та інші відомства.

В Росії на офіційному рівні хочуть зняти з руху “Талібан” статус терористичної організації. Це питання зараз пропрацьовує МЗС країни-агресорки спільно з Мін’юстом та іншими відомствами.

Про це пише російське видання “Meduza”.

Як зазначається, у РФ хочуть зняти статус терористичної організації з руху “Талібан”. Цим зараз займається МЗС Росії, Мін’юст та інші відомства. Проте остаточне рішення буде ухвалювати самопроголошений президент Путін.

Водночас спеціальний представник президента Росії з Афганістану Замір Кабулов раніше повідомив агентству ТАРС, що рух "Талібан" запрошений на форум "Росія - Ісламський світ", який пройде з 14 по 19 травня в Казані.

Нагадаємо, що за терактом у “Крокус Сіті” стоїть ІДІЛ-К.

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