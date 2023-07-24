В Росії рекордний відтік капіталу від початку повномасштабної війни: деталі від Єрмака

Темпи відтоку капіталу з країни-агресорки сягнули 13% її ВВП.

В Росії відтік капіталу досяг рекордних 253 млрд дол. від початку повномасштабної війни проти України.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Мережі.

"Відтік капіталу з рф від початку широкомасштабного вторгнення досяг рекордних $253 млрд", – вказано в заяві.

Єрмак також уточнив, що протягом 2022 року з Росії "пішло" 239 млрд дол. Ця позначка є вчетверо більшою від статистики за 2021 рік.

А в першій половині 2023 року відтік капіталу з країни-агресорки становив 27 млрд. дол.

Голова ОП наголосив, що темпи відтоку капіталу з Росії досягли 13% її ВВП і побили усі можливі рекорди.

В якому стані російська економіка

Видання The Telegraph повідомило про зменшення російських резервів. Так, у Росії майже вдвічі скоротилися доходи від продажу нафти (цього року скоротяться ще на 43%). Країна втрачає робочу силу через втрати на фронті та втечу за кордон ухилянтів від мобілізації. Іноземні інвестиції зникли, рубль впав, а інфляція набирає обертів.

Видання CNN наприкінці червня інформувало, що 2022 року російську економіку врятували рекордні ціни на енергоносії. Проте вже невдовзі наслідки від дії санкцій підведуть РФ до економічної ями.

За оцінками фахівців Bloomberg Economics, війна в Україні надалі розорятиме економіку Росії: 2026 року вона втратить 190 млрд дол.

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