В Росії різко відреагували на готовність Німеччини бити по Петербургу: що заявили

Марія Захарова / © Associated Press

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Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова вкотре продемонструвала звичний стиль російської дипломатії, назвавши командувача ВПС Німеччини «неонацистом».

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Причиною істеричної реакції Кремля стала заява німецького генерала щодо готовності НАТО до захисту від російської агресії. Захарова вибухнула критикою після того, як командувач Повітряних сил Німеччини чітко окреслив оборонну стратегію Альянсу.

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Військовий наголосив, що у разі відкритого конфлікту НАТО буде завдавати превентивних та ударів у відповідь по ключових об’єктах агресора: Калінінграду, Кольському півострову, Санкт-Петербургу та акваторії Чорного моря. На що у Кремлі відповіли — «неонацист».

Раніше командувач армії Німеччини Крістіан Фройдінг розповів, що Росія може напасти на країну-члена НАТО до 2029 року. Він запевнив, що його країна готова відбивати атаку російської армії.

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