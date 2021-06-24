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У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-8, увесь екіпаж загинув - ЗМІ

У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-8, увесь екіпаж загинув - ЗМІ

У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-8, увесь екіпаж загинув - ЗМІ

t.me/breakingmash

За попередніми даними, вертоліт значився за Росгвардією.

У Російської Федерації у четвер, 24 червня, поблизу села Корпікюля в Ленінградської області розбився військовий вертоліт Мі-8. 

Про це із посиланням на очевидців повідомляє Telegram-канал "Mash на Мойке".

За попередніми даними, увесь екіпаж, а саме троє людей, які перебували на борту, загинули на місці інциденту. 

"Імовірно, вертоліт значився за Росгвардією, - йдеться у повідомленні. - Збіг: сьогодні модель Мі-8 відзначала 60-річчя свого першого польоту".

Як розповіли очевидці, на місці катастрофи "стоїть стовп чорного диму". 

Як пише "Интерфакс", гелікоптер виконував навчально-тренувальний політ. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що у внаслідок аварії приватного гелікоптера Robinson в Архангельській області загинула людина, а ще двоє отримали травми. 

Раніше в аеропорту Богучани Красноярського краю РФ вертоліт Мі-8 пошкодив хвіст під час зіткнення з будівлею аеровокзалу. 

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