Смертельна авіакатастрофа в РФ: розбився літак з групою пілотів (фото)

У Росії розбився навчальний літак Diamond DA42 / © із соцмереж

У районі міста Орськ (Оренбурзька область, РФ) сталася авіакатастрофа за участю навчально-тренувального літака Diamond DA42. Під час виконання польоту борт зазнав аварії, що призвело до загибелі трьох осіб.

Про це повідомляє Telegram-канал «Скадовський захисник».

Деталі інциденту

За попередніми даними, на борту перебували інструктор і двоє курсантів Санкт-Петербурзького державного університету цивільної авіації.

Вижити нікому не вдалося. Причини «негативного зльоту» наразі з’ясовуються, проте інцидент вкотре порушує питання безпеки польотів на техніці, що збирається в РФ в умовах імпортозаміщення.

Санкційне коріння та «локалізація»

Літаки моделі DA42 NG розроблені австрійською компанією Diamond Aircraft Industries. Попри міжнародні обмеження ця техніка тривалий час постачалася для потреб силових структур РФ, зокрема ФСБ та Міністерства оборони.

Ключові факти про виробництво цих літаків у РФ:

Австрійська сторона передала РФ документацію, креслення та обладнання для налагодження виробництва.

Від 2021 року на базі АТ «Уральський завод цивільної авіації» (УЗЦА) було запущено серійну збірку за замкнутим циклом.

Фактично під виглядом «власного виробництва» Росія експлуатує європейські технології, адаптовані під місцеві потужності, що часто впливає на якість і надійність вузлів.

Ця катастрофа стала черговою ланкою в серії авіаційних пригод у російському навчальному секторі, де через зношеність парку та проблеми з обслуговуванням іноземних компонентів дедалі частіше гинуть екіпажі.

Раніше ми писали про те, як три російські літаки за день зламалися просто під час польоту.