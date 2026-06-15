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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Росії розбився стратегічний літак-бомбардувальник Ту-22М3 (фото, відео)

Стратегічний Ту-22М3 втратив керування та впав у лісосмугу. Міноборони РФ стверджує, що екіпаж встиг катапультуватися.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Фото з місця катастрофи бомбардувальника Ту-22М3

Фото з місця катастрофи бомбардувальника Ту-22М3 / © скриншот з відео

В Іркутській області Росії 15 червня сталася серйозна авіакатастрофа. Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився поблизу міста Свірськ.

Про це повідомили радник міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко, російські Міноборони та телеграм-канали.

«В Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак упав поблизу міста Свірськ на березі Ангари», — йдеться в заяві Стерненка.

За даними пабліків, попередньо причиною падіння літака стала відмова двигуна. Бомбардувальник втратив управління і з великої висоти впав у ліс поблизу села Кам’янка, неподалік від берега річки.

Як повідомили у Міноборони Росії, літак Ту-22M3 впав під час заходу на посадку, коли виконував навчально-тренувальний політ в Іркутській області. Екіпаж катапультувався, загрози життю та здоров’ю піплотів немає.

«Руйнувань на землі немає. Літак виконував політ без боєкомплекту. На місці падіння літака працює комісія головного командування ВКС», зазначили у ворожому військовому відомстві.

За інформацією телеграм-каналів, бомбардувальник Ту-22-М3 міг летіти з військового аеродрому «Бєлая», який був однією з цілей української спецоперації «Павутина» у червні 2025 року. Цей аеродром розташований приблизно за 30 км від місця аварії. На ньому, серед інших, базуються далекі бомбардувальники Ту-22М3.

© із соцмереж

Фото з місця катастрофи бомбардувальника Ту-22М3 / © із соцмереж

Фото з місця катастрофи бомбардувальника Ту-22М3 / © із соцмереж

Фото з місця катастрофи бомбардувальника Ту-22М3 / © із соцмереж

Фото з місця катастрофи бомбардувальника Ту-22М3 / © із соцмереж

Нагадаємо, поблизу російського Орська розбився навчальний літак Diamond DA42, унаслідок чого загинули інструктор і двоє курсантів Санкт-Петербурзького університету цивільної авіації. Інцидент вкотре підкреслив проблеми з якістю та безпекою авіатехніки, яку РФ збирає самотужки після запровадження санкцій.

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Дата публікації
Кількість переглядів
420
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