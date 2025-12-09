- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 981
- Час на прочитання
- 1 хв
В Росії розбився військовий літак Ан-22: що відомо
Наразі доля екіпажу, а це сім осіб, невідома.
У Росії, в Іванівській області, розбився військовий літак Ан-22, який належав Міноборони країни-агресорки. На борту перебувало сім людей.
Про це повідомили росЗМІ з посиланням на оперативні служби.
Зазначається, що авіакатастрофа Ан-22 сталася в районі Уводського водосховища. Фрагменти літака знайдені на воді. За даними оперативної служби, літак робив плановий обліт після ремонту.
Згодом Міноборони повідомило, що судно нібито впало у безлюдному районі. Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця події для встановлення долі екіпажу.
Телеграм-канал SHOT повідомив, що, попередньо, семеро членів екіпажу, загинули.
Нагадаємо, на початку грудня в Росії загорівся літак із пасажирами на борту. На висоті понад 2000 метрів у Boeing 777-200, який летів з Москви (Росія) на Пхукет (Таїланд), загорівся двигун. Пожежу вдалося загасити, але борт кружляв у повітрі 1,5 години.
У жовтні у Красноярському краї Росії розбився літак, що міг належати ТОВ «Борус». В авіакатастрофі Ан-2 загинули двоє членів екіпажу. За попередніми даними, інцидент стався після виконання авіаційних робіт.