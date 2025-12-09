ТСН у соціальних мережах

Світ
981
1 хв

В Росії розбився військовий літак Ан-22: що відомо

Наразі доля екіпажу, а це сім осіб, невідома.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Літак Ан-22.

Літак Ан-22. / © uk.wikipedia.org

У Росії, в Іванівській області, розбився військовий літак Ан-22, який належав Міноборони країни-агресорки. На борту перебувало сім людей.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на оперативні служби.

Зазначається, що авіакатастрофа Ан-22 сталася в районі Уводського водосховища. Фрагменти літака знайдені на воді. За даними оперативної служби, літак робив плановий обліт після ремонту.

Згодом Міноборони повідомило, що судно нібито впало у безлюдному районі. Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця події для встановлення долі екіпажу.

Телеграм-канал SHOT повідомив, що, попередньо, семеро членів екіпажу, загинули.

Нагадаємо, на початку грудня в Росії загорівся літак із пасажирами на борту. На висоті понад 2000 метрів у Boeing 777-200, який летів з Москви (Росія) на Пхукет (Таїланд), загорівся двигун. Пожежу вдалося загасити, але борт кружляв у повітрі 1,5 години.

У жовтні у Красноярському краї Росії розбився літак, що міг належати ТОВ «Борус». В авіакатастрофі Ан-2 загинули двоє членів екіпажу. За попередніми даними, інцидент стався після виконання авіаційних робіт.

