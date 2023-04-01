В Росії шахраї переконали пенсіонерку підпалити військкомат та ще й взяти кредит (відео)

У російському місті Первоуральськ 73-річна пенсіонерка, яка двічі намагалася підпалити військкомат, була переконана, що бере участь у "засекреченій операції силовиків проти терористів".

Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

Відомо, що наприкінці березня 2023 року жінці зателефонував невідомий, який представився службовою особою Лебедєвим. Чоловік повідомив, що шахраї нібито оформили на жінку кредит у розмірі 600 тис. рублів. Пенсіонерка розповіла невідомому, що має 200 тис. рублів, які вона погодилася перевести на "безпечний рахунок". Потім за вказівкою зловмисників місцева мешканка взяла кілька кредитів у банку на суму понад 200 тис. рублів.

Через якийсь час чоловік знову зв'язався із пенсіонеркою, подякував їй за допомогу та пообіцяв виплатити 600 тис. рублів як бонус від "поліції". Після цього він запропонував їй взяти участь у ще одній "операції" за 200 тис. рублів – підпалити будівлю військкомату.

З жінкою зв'язався "куратор", який попросив пенсіонерку купити в магазині автомобільне масло та пляшку шампанського, після чого вилити алкоголь та залити в ємність горючу суміш. Шахраї переконали жінку, що спалах налякає "терористів, які орудують біля комісаріату".

Пенсіонерка взяла пляшку із запалювальною сумішшю та поїхала до військкомату автобусом. Дорогою вона купила запальничку. Шахраї попросили жінку зняти "операцію на відео", через що їй було складно одночасно знімати на телефон та використовувати запальничку. Не зумівши підпалити горючу суміш, пенсіонерка поїхала. Тоді зловмисники попросили замінити автомобільне масло на бензин, що жінка і зробила, повернувшись до військкомату за кілька годин. Там її затримали поліцейські.

Наразі стосовно жінки порушено кримінальну справу за хуліганство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Росії так бояться підпалів військкоматів, що посилили охорону будівель.

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