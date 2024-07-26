В Росії скасували парад флоту Військово-морських сил на річці Нева: в британській розвідці назвали причину

Головна подія цього “свята” відбувається в Санкт-Петербурзі вздовж річки Нева до військово-морської бази Кронштадт.

В Росії скасували парад флоту Військово-морських сил на річці Нева. Ймовірною причиною стало те, що окупанти не можуть гарантувати захист своїх військ.

Про це повідомили в пресслужбі британської розвідки.

Як зазначається, в Британії день ВМФ РФ називають “щорічною демонстрацією російської морської потужності”. Головна ж подія цього “свята” відбувається в Санкт-Петербурзі вздовж річки Нева до військово-морської бази Кронштадт. Проте цього року кронштадтський елемент параду, який мав відбутися 28 липня, був скасований з міркувань безпеки.

“Це не перший випадок скасування заходів з моменту вторгнення Росії в Україну. Однак це найгучніша подія, яку було скасовано, і вона підкреслює зростання тенденції того, що Росія не в змозі гарантувати захист своїх військ”, – зазначили в британській розвідці.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили одну з найбільших атак армії РФ на заході Донеччини.

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