В Росії спалахнула пожежа біля автомобільного заводу "КамАЗ" – відео

У місті Набережні Челни (Татарстан, Росія) вранці 28 квітня спалахнула пожежа поблизу заводу "КамАЗ".

Відео загоряння поширили місцеві Telegram-канали.

Спочатку росіяни писали, що пожежа виникла на автоскладальному заводі "КамАЗ", проте пізніше у Мережі заявили, що біля заводу нібито спалахнуло сміття.

Під час пожежі у небі виднілись чорні стовпи диму. За годину вогнеборці ліквідували спалах.

"КамАЗ" – найбільший російський виробник вантажних та легкових автомобілів, тракторів та комплектувальних. Підприємство є головним постачальником автомобільної техніки для російської окупаційної армії.

Нагадаємо, Міноборони Росії заявило про чергову атаку безпілотниками по об'єктах в РФ у ніч проти 28 квітня. Губернатор Калузької області заявив, що дрони впали біля нафтобази.

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