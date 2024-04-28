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В Росії спалахнула пожежа біля автомобільного заводу "КамАЗ" – відео

В Росії спалахнула пожежа біля автомобільного заводу "КамАЗ" – відео

Пожежа в РФ біля автомобільного заводу "КамАЗ" / Фото: Telegram

Росіяни кажуть про нібито загоряння сміття поблизу підприємства.

У місті Набережні Челни (Татарстан, Росія) вранці 28 квітня спалахнула пожежа поблизу заводу "КамАЗ".  

Відео загоряння поширили місцеві Telegram-канали.

Спочатку росіяни писали, що пожежа виникла на автоскладальному заводі "КамАЗ", проте пізніше у Мережі заявили, що біля заводу нібито спалахнуло сміття.

Під час пожежі у небі виднілись чорні стовпи диму. За годину вогнеборці ліквідували спалах.

"КамАЗ" – найбільший російський виробник вантажних та легкових автомобілів, тракторів та комплектувальних. Підприємство є головним постачальником автомобільної техніки для російської окупаційної армії.

Нагадаємо, Міноборони Росії заявило про чергову атаку безпілотниками по об'єктах в РФ у ніч проти 28 квітня. Губернатор Калузької області заявив, що дрони впали біля нафтобази.  

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В Росії спалахнула пожежа біля заводу "КамАЗ"

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