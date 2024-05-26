В Росії сталася друга поспіль аварія з кораблем – де цього разу (відео, фото)

В РФ суховантаж врізався в проліт мосту.
У Ростові-на-Дону 26 травня суховантаж врізався у проліт залізничного мосту. Причиною стала відмова кермового управління.
Про це пише Telegram-канал Baza.
За словами очевидців, суховантаж "Зеленга" з якоїсь причини пішов не посередині річки і опинився на мілководді, після чого врізався рубкою в розвідний залізничний міст.
За попередніми даними, судно втратило керування після відмови двигуна.
Внаслідок аварії на суховантажі були зім’яті капітанський місток та рубка. Інформації щодо постраждалих немає.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі у ніч проти 25 травня під мостом сталося зіткнення двох туристичних суден (відео).
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