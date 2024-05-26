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В Росії сталася друга поспіль аварія з кораблем – де цього разу (відео, фото)

В Росії сталася друга поспіль аварія з кораблем – де цього разу (відео, фото)

У Ростові-на-Дону суховантаж врізався у проліт мосту / Фото: Baza

В РФ суховантаж врізався в проліт мосту.

У Ростові-на-Дону 26 травня суховантаж врізався у проліт залізничного мосту. Причиною стала відмова кермового управління.  

Про це пише Telegram-канал Baza.

За словами очевидців, суховантаж "Зеленга" з якоїсь причини пішов не посередині річки і опинився на мілководді, після чого врізався рубкою в розвідний залізничний міст.

За попередніми даними, судно втратило керування після відмови двигуна. 

У Ростові-на-Дону суховантаж врізався у проліт мосту / Фото: Baza / ©
У Ростові-на-Дону суховантаж врізався у проліт мосту / Фото: Baza
У Ростові-на-Дону суховантаж врізався у проліт мосту / Фото: Baza / ©
У Ростові-на-Дону суховантаж врізався у проліт мосту / Фото: Baza

Внаслідок аварії на суховантажі були зім’яті капітанський місток та рубка. Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі у ніч проти 25 травня під мостом сталося зіткнення двох туристичних суден (відео).

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