В Росії сталася ще одна надзвичайна ситуація з літаком Sukhoi Superjet-100 – подробиці

В Росії вже два дні поспіль трапляються інциденти з пасажирськими літаками Sukhoi Superjet-100. На цей раз, борт, який летів рейсом Нижньовартовськ – Мінеральні Води зі 103 людьми на борту, здійснив аварійну посадку в аеропорту призначення.

Про це пише Astra.

За даними ЗМІ, у літака відмовив генератор.

Як пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, після введення санкцій 2022 року проти Росії за вторгнення до України виробництво літаків Sukhoi Superjet-100 через припинення поставок деталей не тільки стало неможливим, адже літак на понад 50% складається із західних деталей, обслуговування цих бортів зайшло в глухий кут.

"Сьогодні частина літаків Sukhoi Superjet-100 не літають, оскільки вимагають ремонту, який провести неможливо. Частину літаків розібрано у форматі "канібалізму" на запчастини для обслуговування інших бортів. Але, з урахуванням низької надійності літака в цілому, він постійно потребує ремонту та запчастин. Був час, коли російська пропаганда називала Sukhoi Superjet 100 вбивцею Airbus та Boeing... Поки що Sukhoi Superjet 100 вбиває лише своїх пасажирів", - зазначив експерт.

Нагадаємо, у Підмосков’ї 12 липня впав пасажирський літак Sukhoi Superjet-100. Внаслідок аварії загинув екіпаж. У Мережі показали момент падіння над лісосмугою (відео).

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