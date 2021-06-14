В Росії стався вибух на АЗС: в результаті пожежі постраждало 19 осіб, відео

У російському місті Новосибірську внаслідок вибухів та пожежі на газовій автозаправній станції зазнали опіків та травм два десятки осіб, серед них — двоє пожежників.

Про це повідомляє управління МНС у Новосибірській області (РФ).

У понеділок, 14 червня, на АЗС “Єврогаз” у місті Новосибірську пролунала серія вибухів, після якої виникла масштабна пожежа.

За даними російського каналу Mash, приборкати вогонь поки що не вдається, полум’я охопило територію 1200 квадратних метрів. Кількість постраждалих внаслідок цього інциденту становить уже 19 осіб.

В коментарі агентству ТАСС в екстрених службах уточнили, що більшість постраждалих - це працівники АЗС та промзони, де знаходиться заправка. Їх госпіталізовано із опіками та травмами.

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Серед постраждалих виявилися двоє пожежників, один з них перебуває в лікарні у важкому стані. За словами медиків станції швидкої допомоги, загалом п’ятеро постраждалих під час пожежі мають серйозні пошкодження.

Нагадаємо, що раніше пожежа в коронавірусній реанімації міськлікарні у російському місті Рязань призвела до загибелі трьох осіб.

Також у Росії нещодавно сталася пожежа в приватному будинку в Удмуртії, внаслідок якої загинула сім'я з шести осіб.

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