В цей загін увійшли начебто “кращі з кращих у своїх спортивних дисциплінах”.

В Росії створили загін зі спортсменів, які братимуть участь у війні проти України. Спонсорують його державні компанії, а входять до нього учасники турнірів з бойових мистецтв.

Про це пише Центр національного спротиву.

Як зазначається, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, перший віцепрем'єр і постпред президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв створили для участі у війні проти України загін “Союз”.

До цього загону увійшли начебто “кращі з кращих у своїх спортивних дисциплінах”. Крім того, його сформували на базі Російського союзу бойових мистецтв (РСБМ), який очолюють Кирієнко і Трутнєв. Про це вони оголошували ще в грудні 2022 року – тоді до нього вступило 145 осіб.

Зокрема, до загону увійшли володар кубка світу з кіокушинкай (вид карате) Віктор Горн, чемпіон Японії з кікбоксингу Сергій Плеханов, чемпіон Європи з кіокушинкай Сергій Увицький, який уже загинув. Навчання проходили в Російському університеті спецназу в Чечні.

Нагадаємо, що в Росії мер одного з міст одягнув рукавичку, щоб вітатися з місцевими за руку.

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