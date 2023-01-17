В Росії суд оштрафував журналіста за слово "фронт", а потім закрив справу

В Росії суд оштрафував якутського журналіста за сказане в телеефірі слово "фронт", адже країна-агресорка начебто ні з ким не воює. Проте згодом суд закрив цю справу.

Про це повідомило російське видання "Медуза".

Заступника редактора видання "Якутія.Інфо" Тимофія Єфремова суд оштрафував на 30 тис. руб. (близько 15 тис. грн) за те, що в коментарі телеканалу "Дождь" він сказав фразу: "Жінку ж на фронт не відправиш".

У суді вирішили, що фраза Єфремова дискредитує російську армію. Там пояснили, що поняття "фронт" стосується війни, а Росія веде не війну, а "спецоперацію". Тож на думку суддів, журналіст повинен був використати офіційний термін "лінія зіткнення".

Пізніше Верховний суд Якутії повернув справу на повторний розгляд, після якого була припинена адміністративна справа проти журналіста щодо "дискредитації російської армії".

Нагадаємо, що цікаво, – сам президент Росії Володимир Путін у грудні 2022 року вжив слово "війна", висловлюючись про бойові дії в Україні. Так, диктатор лицемірно заявив: "Наша мета – не розкручувати цей маховик воєнного конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо".

Одразу після цього муніципальний депутат петербурзького МО "Смольнінське" Микита Юферєв звернувся до Генпрокуратури РФ з вимогою порушити кримінальну справу проти Путіна за за слово "війна". Проте, очевидно, цього не сталося.

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