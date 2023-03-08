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В Росії судять депутата, який слухав виступ Путіна з локшиною на вухах

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1642
Час на прочитання
1 хв
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В Росії судять депутата, який слухав виступ Путіна з локшиною на вухах

Фото: соцмережі

В Росії під суд відправили депутата, який слухав виступ фюрера Путіна буквально з локшиною на вухах.

В Росії під суд відправили депутата від партії КПРФ за “дискредитацію російської армії”. Він слухав виступ Путіна з локшиною на вухах.

Про це пишуть пропагандистські росЗМІ.

Як зазначається, депутат від КПРФ Михайло Абдалкін опинився на лаві підсудних за начебто дискредитацію російської армії. Іншими словами, чоловік слухав виступ Путіна перед Федеральними зборами 21 лютого з локшиною на вухах.

Через це його викликали в поліцію, а згодом відправили під суд. В середині березня буде ще одне слухання цієї “справи”.

Нагадаємо, що країна-агресорка Росія вивезла з Ірану вантажними суднами 200 контейнерів зі зброєю.

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Дата публікації
Перегляди
1642
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